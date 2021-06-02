Странные особенности роскошных автомобилей

Автопроизводители роскошных машин делают их действительно красивыми и с многими невероятными дополнениями. Но иногда они настолько хотят сделать свой продукт особенным, что могут добавить некоторые вещи, которые могут показаться странными, сообщает Обозреватель.

Возможно в будущем большинство автомобилей начнут оснащаться, как Rolls-Royce, и некоторые элементы роскоши, которые сейчас могут вызвать удивление, скоро станут привычными. Но, пока это не так, список самых странных роскошных особенностей в современных машинах.

Mercedes-Benz создали ароматическую систему. Источник: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz – одна из самых знаковых марок роскошных автомобилей. Поэтому неудивительно, когда ее модели оснащены слишком особыми элементами роскоши. Современные Mercedes выводят это на новый уровень благодаря своей собственной ароматической системе.

Доступные различные ароматизаторы, и каждый из них может действоватьпримерно несколько месяцев. Поэтому для некоторых владельцев Mercedes давно прошли времена автомобильных освежителей.

Потолок в салоне Rolls-Royce. Источник: Rolls-Royce Motor Cars

Но никто не может сравниться в роскоши с Rolls-Royce. Этот факт подтверждается новой доступной функцией Starlight Headliner. Она дает водителю и пассажирам иллюзию пребывания под ночным небом.

Создание таких лампочек в потолке может занять более 17 часов, и их дизайн делают уникальным для каждого заказчика. И стоит эта функция примерно 17 000 долларов.

Необычный переключатель передач в Jaguar. Источник: Wall Street Journal

Когда производители разрабатывают салон автомобиля, для них важно максимизировать внутреннее пространство. Jaguar принял это слишком близко к сердцу и создал подъемный переключатель передач.

Металлическая ручка может опускаться, когда она не используется. Это должно придать интерьеру Jaguar более чистого вида. Однако считается, что это лишний компонент, который со временем может просто сломаться и наделать проблем.

У BMW есть технология автоматического наполнения бокалов шампанского. Источник: CarAdvice

Подстаканники стали привычной нормой в автомобилях и их аккуратно размещают в интерьере. Но некоторым производители решили, что их клиенты хотят ездить с шампанским и начали устанавливать держатели для бокалов.

BMW зашли еще дальше и создали систему, которая может автоматически наполнять бокалы шампанским. Они запатентовали эту технологию в 2018 году. Напиток сам заливается снизу, что позволяет пассажирам задних сидений наслаждаться шампанским, не разливая его самостоятельно.

Золотой моторный отсек McLaren F1. Источник: Motor1

McLaren F1 – это, пожалуй, одна из лучших машин, которые когда-либо построили. Она обладает высокой скоростью и хорошей управляемостью. Но еще у модели есть одна скрытая особенность в моторном отсеке.

Он отделан золотом. Это не только роскошно, но еще и эффективно, потому что это один из самых легких теплоотражающих доступных материалов. Он позволил F1 достичь своих характеристик, не добавляя серьезного веса. Но, сколько еще автомобилей имеют золото в моторном отсеке? Не много.