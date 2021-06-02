В Укрзализныце организовали фейковый ремонт вокзала

Служащий обособленного подразделения АО "Укрзализныця" присвоил себе 750 тысяч гривен, предназначенные якобы на ремонт в пригородном вокзале "Киев-Пассажирский". Теперь ему грозит 12 лет тюрьмы, сообщает Страна.ua.

"Полицейские установили, что чиновник одного из структурных подразделений Юго-Западной железной дороги АО "Укрзализныця", с целью завладения государственными средствами, составил соответствующие документы по выполнению строительных работ в пригородном вокзале ст. "Киев-Пассажирский" с обществом с признаками фиктивности", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел Украины.

Именно эти документы и стали основанием для перечисления обособленным подразделением "УЗ" 750 тысяч гривен на счет фиктивного общества. При этом фигурант достоверно знал, что ремонт в зонах ожидания для пассажиров выполнен этой фирмой не будет.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в присвоении государственных средств, решается вопрос об избрании меры пресечение. Мужчине грозит 12 лет лишения свободы.