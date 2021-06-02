Врач рассказала, как похудеть с помощью напитка из цикория

Цикорий - растение, которое практически не имеет противопоказаний и является не только полезной альтернативой кофе, но и помогает похудеть при сбалансированной диете, сообщает Российская газета.

Как сообщила диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, цикорий хорошо регулирует деятельность щитовидной железы. Помогает переваривать еду, особенно, жиры. В нем есть холин, много витаминов группы В, содержится марганец, калий и кальций.

"Цикорий натощак притупляет голод, снижает аппетит, поэтому врачи его рекомендуют пить при сбалансированной диете. Напиток также расслабляет нервы и борется с бессонницей. Выводит из организма шлаки, нормализует уровень сахара в крови", - сказала врач.

Тем не менее цикорий не рекомендуется употреблять людям, страдающим варикозным расширением вен и желчнокаменной болезнью. Так как напиток из цикория расширяет сосуды и "разгоняет" кровь, то людям с гипотонией лучше не злоупотреблять им. Одна чашка цикория может вызвать тошному, слабость и головокружение.