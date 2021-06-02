Под Херсоном в результате ДТП пострадали 6 детей

В Херсонской области в результате масштабной аварии с участием пяти машин пострадали девять человек, в том числе шестеро детей, семилетний мальчик в тяжелом состоянии, сообщает Сегодня.

Предварительно авария на трассе между населенными пунктами Гопры и Олешки произошла из-за водителя автомобиля Volkswagenс прицепом, который разворачивался на дороге, не подав сигнала. В этот момент в него врезались машины, которые ехали навстречу.

Госпитализированы трое взрослых и шестеро детей.