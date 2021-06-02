Россия озвучила ожидания от встречи Путина и Байдена

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации идет подготовка к будущей встрече президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Российская сторона считает важной возможность достигнуть лидерами взаимопонимания в ключевых вопросах, сообщает Страна.ua.

По словам заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова, на данный момент идет подготовительная работа ко встрече президентов. Решаются вопросы как содержания контакта, так и его организации. При этом говорить заранее об итогах встречи он считает неправильным.

"Преждевременно говорить о том, что именно станет итогами саммита. Это просто неэтично и неправильно в условиях, когда лидеры ведут сами этот процесс, в ходе встречи определяют, о чем договорились, над чем нужно дальше работать, какие поручения дать переговорным командам" , - сказал замминистра.

Однако он упомянул договоренности между сторонами, которые могут быть достигнуты в Женеве. При этом Рябков уточнил, что речь идет не об официальных соглашениях, поскольку для этого нужен формализованный процесс переговоров.

"Речь не идет о соглашениях в строгом смысле слова. Для того, чтобы заключать и подписывать соглашения, требуется формализованный переговорный процесс.

Требуется принятие решения на соответствующем уровне в нашей системе федеральными органами исполнительной власти, которые вносят скоординированные предложения на рассмотрение правительства, при необходимости — на рассмотрение президента. Этого не будет.