В Украине выросли продажи коммерческих авто

В мае украинские потребители приобрели более тысячи единиц коммерческого транспорта. Это на 58% больше, чем в мае прошлого года, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет ассоциация "Укравтопром"﻿. По данным аналитиков организации, в мае было реализовано 1071 коммерческих автомобиля. По этому показателю май уступил апрельскому результату 15%, но существенно превысил прошлогодний.

Лидирующую позицию в сегменте коммерческих машин продолжает занимать французская компания Renault. На долю производителя приходилось 28% рынка новых коммерческих авто. В мае первую регистрацию получили 298 автомобилей с ромбом на капоте. Это вдвое превысило майские продажи минувшего года.

На второе место рейтинга с минимальным отрывом вышел белорусский МАЗ, опередивший конкурентов из FIAT. На его счету 104 реализованных автомобилей, причем, по сравнению с прошлым годом компания прибавила 76%.

В свою очередь итальянскому FIAT удалось привлечь к своей продукции 103 покупателей. Это всего на 2% меньше, чем годом ранее.

ТОП-10 самых популярных в Украине брендов коммерческих авто. Источник: ukrautoprom.com.ua

Также в топ-10 майских продаж вошли Citroen (81), Peugeot (63), Ford (62), MAN (48), Iveco (42), VW (34) и Scania (33). Всего с начала нынешнего года украинский автопарк пополнили 5175 новых коммерческих автомобилей, что на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.