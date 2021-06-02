Под ВР сторонники "ОПЗЖ" митингуют против введения рынка земли

В среду, 2 июня, в Киеве под зданием Верховной Рады Украины собрались сторонники партии "Оппозиционная платформы – За жизнь". Люди приехали с разных регионов Украины. На протест они вышли с требованием отменить закон, который разрешает продажу сельскохозяйственной земли, сообщает Страна.ua.

"Этот закон был принят по указу извне. Нужно было провести референдум, который обещал президент во время избирательной компании" , — заявляют участники протеста.

Кроме того, участники акции обратились к иностранным инвесторам с призывами не покупать украинскую землю, так как закон, позволяющий ее продажу, будет отменен, а земля — национализирована.