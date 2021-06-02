Топ самых популярных кроссоверов дешевле 500 тыс. грн

По статистике, массовые доступные SUV сегмента Low Cost сегодня занимают на украинском рынке 15%. Но для многих именно такие - относительно недорогие кроссоверы и внедорожники, являются хорошим вариантом, позволяющим получить свободу передвижения и не особо беспокоиться о качестве дорог. И ошибочно думать, что здесь только китайцы, или - что именно они самые популярные, сообщает Autoconsulting.

Подавляющее большинство бюджетных SUV полноценными внедорожниками никак не назовешь. Они, в основном, имеют монопривод. 4х4 - только у одной модели. А повышенную проходимость обеспечивает увеличенный дорожный просвет. Моторы - только бензиновые, КПП - только ручные (механические).

С другой стороны, монопривод позволяет дополнительно сэкономить на сервисе и не так прожорлив в потреблении топлива, как 4х4. Не случайно рост сегмента SUV Low Cost - больше 10%, по сравнению с прошлым годом. И здесь действительно есть из чего выбрать и немало достойных моделей. Причем, надо отметить, что самые дешевые кроссоверы - совсем не обязательно самые популярные.

Еще несколько лет назад самыми-самыми доступными были SUV российского производства. Но теперь их здорово потеснили (и продолжают теснить) по цене модели китайских автопроизводителей. При этом, и тех и других самыми популярными назвать никак нельзя.

Абсолютный лидер продаж среди доступных SUV, конечно же Renault Duster. За многие годы на отечественном рынке эта модель завоевала хорошую репутацию. И сегодня объемы продаж Renault Duster в разы больше, чем у конкурентов. Подробно о ходовых и внедорожных качествах Duster можно прочесть здесь:

Следующая по популярности модель - Suzuki Vitara. Vitara на старте на сотню тысяч гривен дороже Duster, но тоже имеет неплохую репутацию и уже много лет на нашем рынке.

И только на третьей позиции по популярности китайский Chery Tiggo 2. Хотя, именно эта модель, до последнего времени была самой доступной на украинском рынке. Не исключено, что именно благодаря данному фактору она и пользуется такой популярностью.

Порадовало, что в пятерке самых популярных SUV - Skoda Kamiq. У нее не самая низкая цена и нет многолетней истории на украинском рынке. А значит - наши автомобилисты, что называется, распробовали новый чешский SUV, в котором действительно собрано все лучшее, что есть у Skoda в малом формате.

За чешским кроссовером идет еще один Chery. На этот раз - модель Chery Tiggo 4. Она в том же классе B SUV, что и Tiggo 2, но незначительно отличается по характеристикам и на сотню тысяч гривен дороже. В том числе и чем Renault Duster.

Когда-то очень популярная Lada Niva сегодня сильно сдала позиции. Она не входит даже в пятерку самых востребованных у наших автомобилистов.

За российской “Ладой”, еще один китайский Chery - модель Chery Tiggo 7. Но этот кроссовер уже из класса C SUV.

Среди самых доступных и популярных еще одна китайская модель - Haval H2.

За ней - снова китаец JAC S3.

Приятно увидеть в рейтинге самых популярных и самых доступных Opel Crossland X. Немецкая марка под крылом Stellantis возвращает себе былую популярность в Украине.

Сразу две позиции подряд занимают китайские кроссоверы JAC S4 из класса C SUV. И JAC S2, который чуть меньше, - из класса B SUV JAC S3.

Chery Tiggo 3 тоже из класса C SUV.

Как это не парадоксально, но наш перечень самых популярных бюджетных SUV в Украине замыкает (а не возглавляет) самая доступная модель в данном сегменте. Это - российская Lada XRAY.

В завершение надо отметить, что в данном рейтинге довольно скоро могут произойти перестановки. Как по цене, так и по популярности моделей. Ведь в этом году к нам должно приехать новое поколение одного из самых популярных бюджетных кроссоверов - Nissan Juke. Также в новой генерации к нам вернется Opel Mokka.

Самые доступные SUV в Украине: