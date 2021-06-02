Появились новые подробности трагедии на канатной дороге в Италии

Прокуратура получила видеозаписи, сделанные гражданином Швейцарии между 2014 и 2018 годами, из которых следует, что еще в тот период на механизме стояли зажимы, сообщает Корреспондент.

Кабина подъемника на канатной дороге в Италии, в результате обрыва которой погибли 14 человек, возможно ездила с выключенной системой аварийного торможения уже семь лет.

Отмечается, что прокуратура Вербании, которая расследует обстоятельства аварии, получила видеозаписи, сделанные гражданином Швейцарии Михаэлем Меером между 2014 и 2018 годами, из которых следует, что еще в тот период на механизме стояли зажимы.

По словам прокурора Олимпии Босси, с видеозаписями будет работать следствие.

Напомним, авария произошла в провинции Турин 23 мая на канатной дороге Стреза-Моттароне. Кабина оборвалась и упала в лесистой и труднодоступной местности. Из 15 пассажиров, тринадцать человек погибли на месте. Двое выжывших детей были доставлены в больницу, где один из них умер.

Причиной трагедии стал обрыв буксующего троса, который тянул кабину вперед. В таком случае должна сработать система автоматического торможения кабины, но как минимум один из двух элементов системы оказался заблокированным.

По словам прокуроров, владелец канатной дороги и двое работников - знали, что кабина ездит с отпертым предохранителем. По их данным, они умышленно поставили зажимы на аварийные тормоза, чтобы избежать их постоянного активации из-за технических проблем.