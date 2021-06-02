Усика обвинили в сливании боя и зарабатывании бабла

Бывший боксер, а ныне тренер Сергей Городничев скептически высказался о шансах Александра Усика в поединке против Энтони Джошуа. Специалист считает, что Усик и сам не верит в свой успех, поэтому в этом поединке хочет заработать больше. Ранее даже появилась информация, что Джошуа готов отдать пояс Усику, сообщает Сегодня.

"Усик сливает бой. На данный момент он у Джошуа не выиграет. Это просто заработок бабла. А ему уже по барабану что говорят – выиграет он бой или не выиграет. Просто у него последний шанс заработать бабок и все. Уже не говорится о чемпионстве", – сказал Городничев в эфире канала Боксерская правда в YouTube .

Он считает, что единственной мотивацией Усика на ринге остается финансовая составляющая.

"Он абсолютный чемпион. Какая мотивация? Стать как Мухаммед Али? Такого не будет, и он это прекрасно понимает. Каждый боксер, когда выходит на ринг, уже знает, выиграет он или проиграет", – добавил Городничев .

Тем не менее, тренер считает, что у Усика есть шансы победить Джошуа. Но для этого сначала лучше побоксировать с более слабыми соперниками – с теми же Хрговичем, Паркером, Джойсом.