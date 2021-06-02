Израиль обнаружил серьезный побочный эффект у вакцины Pfizer

Вторая доза вакцины против коронавируса Pfizer может вызывать миокардит – повышенный риск развития воспаления сердечной мышцы, сообщает Сегодня.

"Министерство здравоохранения Израиля заявило во вторник, что выявило небольшое количество случаев сердечного воспаления, которое наблюдается в основном у молодых мужчин, получивших вакцину COVID-19 Pfizer в Израиле", — сказано в сообщении.

Специалисты провели исследование и пришли к выводу, что один из 3–6 тыс. вакцинированных мужчин в возрасте от 16 до 24 лет получил соответствующие симптомы. При этом большинство случаев были легкими и разрешились в течение нескольких недель, что типично для миокардита.

Ученые пока выясняют, с чем может быть связан побочный эффект. Одно из объяснений – слишком высокие уровни антител, которые могут приводить к "чрезмерной иммунной реакции".

В компании Pfizer заявили, что им известно об израильских наблюдениях за миокардитом, однако причинно-следственной связи с вакциной не установлено.