Протасевичу грозит смертная казнь – Лукашенко

Непризнаный глава Беларуси Александр Лукашенко заявил, что задержанному 23 мая оппозиционному блогеру Роману Протасевичу может грозить смертная казнь за участие в военных действиях на Донбассе. Причем сам Протасевич это понимал с момента задержания, сообщает Обозреватель.

Лукашенко напомнил, что готов содействовать террористам так называемой Луганской Народной Республики в получении показаний от Протасевича по факту его участия в боевых действиях на Донбассе в 2015 году.

"Есть нюанс. На Донбассе возбуждено уголовное дело по этому персонажу. Я об этом напомнил президенту Путину и сказал, что если (у самопровозглашенных республик, – ред) будут вопросы к ним — милости просим к нам, задайте им вопросы. Потому что людей убивали они там, на Донбассе" , – заявил белорусский "президент".

При этом он добавил, что сам Роман Протасевич в момент экстренной посадки самолета "Афины-Вильнюс" в Минске прекрасно осознавал, что ему грозит в случае доказательства вины.