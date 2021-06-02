Замглавы Черниговской ОГА задержали по подозрению в мошенничестве

Сотрудники территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве задержали заместителя главы Черниговской областной государственной администрации (ОГА) и его сообщника, который представлялся руководителем гостиницы, сообщает Интерфакс-Украина.

По предварительной информации, гражданин Украины, который представился руководителем отеля, за "вознаграждение" в $160 тыс. гарантировал победу участнику открытых торгов по продаже этого же гостиничного комплекса.

"Деньги предназначались заместителю главы Черниговской ОГА, который должен был обеспечить отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе. Эта схема обеспечила бы продажу престижного гостиничного комплекса по значительно заниженной стоимости", - говорится в сообщени ﻿ и ГБР.

Для реализации задуманного посредник познакомил участника торгов с должностным лицом.

"Стартовая цена единого имущественного комплекса в Новгород-Северском составляет более 26 млн грн без НДС", - сказано в сообщении.

Так, ГБР задержало сообщников. Они извещены о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч.4 ст.190 УК Украины).

Досудебное расследование продолжается.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение - ГБР.