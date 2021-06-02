Россия предположила, что в Украину под видом учений с НАТО доставят оружие
Российские военные считают, что под прикрытием крупных военных учений в Украине с привлечением сил НАТО Sea Breeze в страну доставят партию современного вооружения, сообщает Европейская правда.
"Под прикрытием проведения учений планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск", - сказал Конашенков.
"В дальнейшем, как и в предыдущие годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях", - сказал он.
Учения Sea Breeze запланированы на период с 28 июня по 10 июля.
К участию в учениях планируется привлечь более 30 кораблей, 30 летательных аппаратов в морском и воздушном компонентах и более 1400 военнослужащих подразделений разных стран - в сухопутном. Также к учениям будут привлечены органы других военных формирований, видов и родов Вооруженных сил Украины, правоохранительные органы и т.п.
Нынешние учения Sea Breeze-2021 объединят рекордное количество государств-участников, а именно 27 стран, которые привлекут свои подразделения, экипажи кораблей и самолетов. Кроме того, в учениях планируют принять участие наблюдатели из 35 стран.