Россия предположила, что в Украину под видом учений с НАТО доставят оружие

Российские военные считают, что под прикрытием крупных военных учений в Украине с привлечением сил НАТО Sea Breeze в страну доставят партию современного вооружения, сообщает Европейская правда.

"Под прикрытием проведения учений планируется доставить современное вооружение, боеприпасы и материальное имущество для украинских войск" , - сказал Конашенков.

"В дальнейшем, как и в предыдущие годы, все это будет направлено украинским войскам и националистическим формированиям, дислоцированным рядом с неподконтрольными Киеву районами в Донецкой и Луганской областях" , - сказал он.

Учения Sea Breeze запланированы на период с 28 июня по 10 июля.

К участию в учениях планируется привлечь более 30 кораблей, 30 летательных аппаратов в морском и воздушном компонентах и более 1400 военнослужащих подразделений разных стран - в сухопутном. Также к учениям будут привлечены органы других военных формирований, видов и родов Вооруженных сил Украины, правоохранительные органы и т.п.

Нынешние учения Sea Breeze-2021 объединят рекордное количество государств-участников, а именно 27 стран, которые привлекут свои подразделения, экипажи кораблей и самолетов. Кроме того, в учениях планируют принять участие наблюдатели из 35 стран.