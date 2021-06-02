ВР поддержала законопроект о запрете продажи лекарств детям

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает введение запрета на продажу лекарств детям до 14 лет, сообщает Страна.ua.

За соответствующее решение в ходе заседания в среду, 2 июня, проголосовали 306 народных депутатов.

Согласно проекту закона №5122, аптечные учреждения не смогут отпускать их лицам младше 14 лет, а если у продавца возникнут сомнения касательно возраста покупателя, то последнему нужно будет показать документ, который его подтверждает.