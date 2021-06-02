Вакцинация от COVID-19: где начали прививать детей

Практически во всем мире идет вакцинация от коронавируса. В приоритете – медики, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, сообщает Слово и дело.

Несмотря на то, что дети реже заражаются COVID-19 и в большинстве случаев легче переносят заболевание, чем взрослые, специалисты рекомендуют прививать и их. Во-первых, потому что возможные долгосрочные последствия инфицирования для детей еще не изучены, а во-вторых, чтобы добиться иммунитета в масштабах всего населения.

Впрочем, вакцинацию детей пока не очень поддерживает Всемирная организация здравоохранения: там считают, что богатые страны должны лучше передать излишки препаратов более бедным государствам.

Как часто дети болеют коронавирусом

Весной 2020 года в начале пандемии коронавируса случаи заболевания среди детей были очень редкими, в основном вирус касался людей в возрасте от 40 лет. При этом если ребенок заражался COVID-19, то болезнь проходила или в легкой, или в бессимптомной форме.

Кроме того, некоторые ученые считали, что дети не играют большой роли в распространении вируса. Но это допущение было довольно скоро опровергнуто.

Спустя год после начала пандемии и с появлением новых штаммов вирус «помолодел» и стал поражать не только пожилых, но и молодых людей, а также детей. И течение болезни у последних двух групп населения стало более тяжелым. Такая тенденция касается всех стран.

К сожалению, регулярно обновляемой статистики о том, сколько детей заболевает коронавирусом в Украине, нет. В январе в МОЗ озвучивали такие данные: за время пандемии заболели 62 тыс. 333 ребенка. В ноябре 2020-го этот показатель составлял 3,1% от общего количества инфицированных, в декабре – 5,9%.

Рекордное количество заболевших детей было зафиксировано 25 марта – 923 ребенка за сутки.

Самыми распространенными симптомами коронавируса у детей являются:

высокая температура, кашель и затрудненное дыхание;

тошнота, диарея, боли в области живота;

головная боль;

лихорадка, боль в мышцах и суставах.

Какие вакцины разрешили использовать для детей

В Евросоюзе, США и Канаде разрешили использовать для детей 12-15 лет вакцину Pfizer/BionTech. Ранее этот же препарат был одобрен для взрослых и подростков в возрасте от 16 лет.

Детям, как и взрослым, нужно вводить две дозы вакцины с интервалом в три недели. По данным исследований, вакцина Pfizer показала 100% эффективность против коронавируса у этой возрастной группы.

Ожидается, что побочные эффекты от вакцинации детей не будут отличаться от взрослых: боль в месте инъекции, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб и жар.

Кроме того, Pfizer собирается начать исследование действия вакцины на детях в возрасте от 6 месяцев до 11 лет. Результаты исследования ожидаются не раньше осени.

Фармацевтическая компания Moderna завершила испытания препарата на детях в возрасте от 12 до 17 лет. Их вакцина оказалась на 93% эффективной после первой дозы и на 100% эффективной через две недели после введения второй дозы. Пока неизвестно, когда компания будет подавать заявку на использование вакцины для детей. Также Moderna планирует начать испытания на детях младше 11 лет.

Компания Johnson & Johnson начала испытания своей вакцины на подростках 16-17 лет. Если вакцина окажется безопасной и эффективной в этой возрастной группе, испытание будет продолжено с участием детей в возрасте от 12 до 15 лет.

В каких странах уже начали прививать детей от COVID-19

В США и в Канаде начали прививать детей в возрасте 12-15 лет в мае. По состоянию на середину мая в США вакцинировали около 2,4 млн человек в возрасте до 18 лет: около 55% получили хотя бы одну дозу, около 43% – завершили вакцинацию.

В мае Венгрия начала вакцинацию детей в возрасте 16-18 лет. С 1 июня вакцинировать детей в возрасте от 12 до 15 лет начали в Румынии, Италии и Дубае. В Сингапуре со вчерашнего дня прививают граждан в возрасте от 12 до 18 лет.

С 7 июня в Германии будет прививать от коронавируса детей 12-16 лет, а в Польше – детей 12-15 лет. Также в этом месяце начать вакцинацию подростков в возрасте 16–18 лет хочет Франция, а детей 12-15 лет хотят привить в начале учебного года.

﻿В июне начнут прививать детей 12-15 лет в Литве, Австрии. Эстония планирует начать аналогичный процесс к осени. Рассматривают такую возможность в Норвегии и Швейцарии.

Япония и Филиппины разрешили использовать вакцину Pfizer для лиц в возрасте от 12 до 15 лет. Но когда начнется вакцинация этой группы населения – пока неизвестно.

В Израиле уже вакцинируют подростков в возрасте 16-18 лет, скоро начнут прививать детей 12-15 лет.

Александра Худякова