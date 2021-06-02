"Слуга" Камельчук пообещал записаться на курсы управления гневом

Нардеп от "Слуги народа" Юрий Камельчук извинился после скандала из-за замечания о неправильной парковке автомобиля его жены, сообщает Деловая столица.

"Я не идеален. И никогда таким не был. Не во всех ситуациях удается поступать сознательно. Мне жаль, что вы стали свидетелями подобных событий. Подобное поведение любого человека не является допустимым. Простите все, чей моральный строй я зацепил" , — написал Камельчук и пообещал оплатить штраф за неправильную парковку, а также записаться на курсы управления гневом.

Напомним, Камельчук из-за неправильной парковки жены устроил скандал с блогером под Радой.