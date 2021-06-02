Укрэксимбанк выставил на продажу недвижимости на 1 миллиард

Государственный "Укрэксимбанк" начал продажу непрофильных активов, полученных в качестве погашения задолженности по неработающим кредитам (NPL), в частности – выставил на продажу 16 лотов с недвижимостью в Киеве и областных центрах общей стоимостью 1 млрд грн, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом во время пресс-конференции сообщил директор департамента реструктуризации и взыскания банка Олег Лазовский.

"Впервые в истории "Укрэксимбанка" он начинает продажу непрофильных активов. Это преимущественно недвижимое имущество, которое банк получил за счет погашения задолженности по проблемным кредитам на протяжении 10 лет. 16 лотов уже выставлено на "СЕТАМ" на сумму более 1 млрд грн", – сказал он.

По словам Лозовского, указанные объекты были приобретены банком в собственность еще в 2009-2013 годах, однако банк не принимал меры по их реализации.

Управляющий партнер Национальной электронной биржи Евгения Божко отметила, что из 16 объектов шесть находится в Киеве, а остальные расположены в областных центрах Украины, в том числе в Николаеве, Днепре, Ужгороде, Полтаве, Хмельницком и Чернигове.

"В нашем пуле активов по Киеву целых три памятника архитектуры. Одним из памятников архитектуры является объект площадью 5,4 тыс. кв. м в самом центре Подола. В настоящее время это офисный центр", – сказала Божко.

По ее словам, еще два памятника архитектуры находятся в центре Киева, недалеко от Майдана Независимости, и имеют трехвековую историю. Окна одного из зданий выходят на улицу Малая Житомирская, второго – на Софиевскую площадь, отметила Божко.

Она указала, что торги по продаже 16 лотов пройдут 29 июня через электронную площадку OpenMarket государственного предприятия "СЕТАМ" и прием заявок уже стартовал.