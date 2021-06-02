На админгранице с Крымом прошли учения ВСУ

Неподалеку административной границы с временно оккупированной территорией АР Крым прошли масштабные учения с участием подразделений Объединенных сил Вооруженных сил Украины, сообщает Укринформ.

"Наземный, воздушный и морской компоненты группировки войск, которая подчинена командованию Объединенных сил Вооруженных сил Украины, во время тренировки отработали вопросы взаимодействия в ходе ведения боя и быстрой смены обстановки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эти маневры не только продемонстрировали личную высокую полевую и морскую выучку военнослужащих, но и усовершенствовали практические навыки командиров действовать в условиях, максимально приближенных к боевым.

Как сообщил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев, по легенде маневров подразделения разведки в нескольких десятках километров от побережья обнаружили корабельно-катерную группу условного противника, которая провела тактическое развертывание и приближается к местам высадки морского десанта.

"Намерением условного противника было овладение опорными пунктами наших подразделений и обеспечение высадки второй волны морского десанта", - рассказал командующий.

По сигналу тревоги были подняты все необходимые силы и средства. Уже на месте военнослужащие быстро определили точные координаты кораблей и катеров для нанесения огневого поражения. Первый удар условному противнику нанесли экипажи вертолетов, которые последовательно нанесли огневое поражение кораблям вражеского десанта и создали благоприятные условия подразделениям десантно-штурмовых войск при поддержке бронетранспортеров занять оборону вдоль береговой полосы.

Завершили тактико-специальные учения действия малых бронированных артиллерийских катеров, сообщили в пресс-службе командования.