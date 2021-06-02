Как изменились цены на бензин: стоимость на АЗС

Розничные цены на бензин в Украине 2 июня 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Автогаз и дизельное топливо дешевеют, сообщает РБК-Украина.

По данным мониторинга "Консалтинговой группы А-95", средние розничные цены на бензин А-92 составляют 28,17 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 28,95 гривен за литр (+0,02 гривен), на дизельное топливо - 27,34 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 15,71 гривен за литр (-0,01 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине: