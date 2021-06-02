Рейтинг самых прибыльных и убыточных компаний Украины

Госпредприятия, а также сырьевые и рентные компании олигархов, продолжают доминировать в экономике Украины. Энергетика и металлургия остаются ключевыми отраслями. АПК и ИТ растут, одновременно промышленность - сокращается, сообщает БизнесЦензор.

БизнесЦензор подготовил рейтинг 200 крупнейших компаний 2020 по доходам. В этом году рейтинг Топ-200 стал возможным благодаря обнародованию финансовой отчетности компаний в открытом доступе Государственной налоговой службой и Минцифры.

В 2020 году совокупный доход 200-х крупнейших компаний Украины не изменился по сравнению с 2019 годом - 3,4 трлн грн.

По курсу Нацбанка на 1 июня это - $123 млрд, или на $88,5 млрд меньше, чем выручка корейской корпорации Samsung.

В украинской экономике доминируют государственные предприятия и компании олигархов. Это инфраструктурные и энергетические монополисты, меткомбинаты и ГОК.

Доля совокупного дохода государственных компаний в Топ-200 по доходу составила в 2020 году - 20%.

На втором месте богатый олигарх. По показателю дохода, предприятия олигарха Рината Ахметова занимают долю в 18% совокупного дохода Топ-200 компаний.

Доля компаний, принадлежащих его ближайшем конкуренту Игорю Коломойскому, значительно ниже - 4%. У компаний Дмитрия Фирташа доля дохода в совокупном доходе Топ-200 составляет 2%, Константина Жеваго и Виктора Пинчука - по 1%.

Источник: БизнесЦензор

Источник: БизнесЦензор