Почти 200 нардепов получили более 3 млн грн государственной помощи

Более 190 народных депутатов получили от государства 3,3 миллиона гривен материальной помощи и пособия по временной нетрудоспособности﻿. Об этом, со ссылкой на исследование гражданской сети ОПОРА, сообщает Деловая столица.

По ее данным, больше всего получила депутат от "Оппозиционного платформы — За жизнь" Наталья Приходько. Ее помощь по временной нетрудоспособности за ноябрь 2020 года составила более 168 тысяч гривен.

Немного меньшую сумму помощи получила Анна Скороход (За будущее) — более 135 тысяч гривен (этот же вид помощи за январь, июнь и сентябрь 2020 года).

Лидерами по количеству средств на материальную помощь также являются Виктор Балога (За будущее) — более 125 тысяч гривен и Любовь Шпак (Слуга народа) — 122 тысячи гривен.

Более 83 тысяч пособия по временной нетрудоспособности за октябрь и декабрь 2020 года получал также экс-нардеп Зиновий Андреевич, более 81 тысячи — Анжелика Лабунская (Батькивщина), более 69 тысяч — Николай Кучер (Доверие) и более 60 тысяч Олег Макаров (Голос).