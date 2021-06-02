Украина хочет упростить процедуру получения гражданства для россиян

Кабинет Министров планирует утвердить законопроект, упрощающий получение украинского гражданства для россиян, сообщает Сегодня.

Речь идет о гражданах РФ, которые подвергались политическим преследованиям, а также иностранцах, принимавших участие в войне на Донбассе в составе ВСУ.

В законопроекте предлагается урегулировать вопрос подачи этими лицами декларации об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины.