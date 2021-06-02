Украина хочет упростить процедуру получения гражданства для россиян

Украина хочет упростить процедуру получения гражданства для россиян

Кабинет Министров планирует утвердить законопроект, упрощающий получение украинского гражданства для россиян, сообщает Сегодня.

Речь идет о гражданах РФ, которые подвергались политическим преследованиям, а также иностранцах, принимавших участие в войне на Донбассе в составе ВСУ.

В законопроекте предлагается урегулировать вопрос подачи этими лицами декларации об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии в гражданство Украины.

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