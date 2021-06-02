Рада приняла за основу закон о налоговой системе Дія.City

Верховная рада поддержала за основу законопроект о налоговой системе "Дия.City". Законопроект №5376 предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, сообщает РБК-Украина.

"За" проголосовал 281 нардеп.

Для компаний-резидентов Дия City будет действовать следующая налоговая нагрузка:

налог на доход физических лиц 5%;

единый социальный взнос будет считаться от минимальной заработной платы;

законопроект дает компаниям-резидентам возможность выбирать, какой корпоративный налог платить: налог на прибыль (18%) или налог на выведенный капитал по ставке 9%;

военный сбор составит 1,5%.

Согласно проекту, единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование будет уплачиваться в размере: