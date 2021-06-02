Рада приняла за основу закон о налоговой системе Дія.City
Верховная рада поддержала за основу законопроект о налоговой системе "Дия.City". Законопроект №5376 предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, сообщает РБК-Украина.
"За" проголосовал 281 нардеп.
Для компаний-резидентов Дия City будет действовать следующая налоговая нагрузка:
- налог на доход физических лиц 5%;
- единый социальный взнос будет считаться от минимальной заработной платы;
- законопроект дает компаниям-резидентам возможность выбирать, какой корпоративный налог платить: налог на прибыль (18%) или налог на выведенный капитал по ставке 9%;
- военный сбор составит 1,5%.
Согласно проекту, единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование будет уплачиваться в размере:
- минимального страхового взноса - для работников резидентов "Дия.City";
- 22 процента от определенного с учетом положений гиг-контракта размера базы начисления единого взноса, однако не больше максимальной и не ниже минимальной величины базы начисления единого взноса, установленной законом для гиг-специалистов резидента "Дия.City".