Через год после остановки регулярного сообщения "Укрзализныця" возобновляет международные рейсы. В частности, на этой неделе снова начал курсировать поезд Киев - Вена, который едет через Будапешт, сообщает РБК-Украина.

Куда запустили международные поезда

С 1 июня Украина восстановила международное сообщение с Австрией и Венгрией. Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", поезд курсирует по следующему графику:

отправление из Киева в 14:07, прибытие в Будапешт в 08:20 следующего дня и прибытие в Вену в 11:21;

в обратном направлении (с сегодняшнего дня) поезд отправляется из Вены в 16:42 и прибывает в Киев в 17:22 на следующий день.

Билеты на поезд можно приобрести в международных билетных кассах вокзалов.

Кроме того, с 1 июня курсируют поезда сообщением Чоп - Захонь (Венгрия) ежедневно с отправлением из Захони и Чопа исключительно на участке Захонь - Чоп - Захонь.

Кто из украинцев может на поезде попасть в Австрию и Венгрию

Как рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел, самая актуальная информация о правилах въезда для украинцев в другие страны собирается на портале tripadvisor.mfa.gov.ua. Исходя из нее и Австрия, и Венгрия пока закрыты для украинских туристов.

Венгрия разрешает въезд украинцам, которые являются членами семьи венгерских граждан; имеют вид на жительство; дипломатам, спортсменам и тем, кто может документально доказать, что в течение полугода переболел COVID-19.

В других случаях въезд в Венгрию возможен только после получения разрешения венгерской полиции: при наличии оснований (судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т.д.) нужно заполнить и подать электронную заявку на венгерском или английском языке. Ответ поступает через 48 часов, его нужно показать на границе.

Все граждане Украины после въезда в Венгрию попадают в карантин на 10 дней (по месту жительства или в госпитале). Досрочно выйти из карантина можно на основании результатов двух отрицательных тестов (исключительно в Венгрии) на COVID-19 с разницей выдачи минимум в 48 часов. Результаты тестов, сделанных в других странах, не рассматриваются.

А украинцы с венгерскими сертификатами о вакцинации и видом на жительство могут попасть в страну без ограничений и обязательного карантина.

Австрия запрещает въезд всем, кроме дипломатов, украинцев с видом на жительство, работников в сфере грузоперевозок, медицинского и гуманитарного персонала, пациентов, студентов и при наличии весомых семейных обстоятельств.

Для въезда из Украины в Австрию нужно иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа, или тест на антиген, не ранее чем за 48 часов, а также пройти 10-дневный карантин.

Но карантин можно избежать, если есть подтверждение о вакцинации от COVID-19 (BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson/Janssen или Sinopharm) с учетом сроков вакцинации или подтверждение о выздоровлении после COVID-19 (медицинская или официальная справка о том, что инфекция была преодолена за последние 6 месяцев, или медицинская или официальная справка о нейтрализующих антителах, не старше 3 месяцев).

Кроме того, нужна онлайн-регистрация поездки (Pre-Travel-Clearance - PTC, нужно заполнить не позднее чем за 72 часов до въезда). Формуляр для онлайн-регистрации путешествия доступен на oesterreich.gv.at, а также на entry.ptc.gv.at на немецком и английском языках

После прибытия в Австрию сделать контрольный тест для освобождения от самоизоляции разрешается не ранее 5 дня.

Какие еще направления будут открыты

О перспективах дальнейшего восстановления международного железнодорожного сообщения в мае говорил и.о. главы УЗ Иван Юрик. По его словам, ведутся переговоры с PKP Intercity о возобновлении скоростного сообщения между Украиной и Польшей. До пандемии по этому маршруту ходили поезда Киев - Перемышль.

Если на момент запуска поезда будут в силе нынешние ограничения, то украинские туристы не смогут попасть в Польшу. Пока въезд разрешается супругам или детям польских граждан; владельцам карты поляка; украинцам с видом на жительство или разрешением на работу; студентам; ученым; членам семей граждан Евросоюза или Швейцарии; дипломатам, спортсменам и работникам сферы грузоперевозок.