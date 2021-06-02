Татьяна Котова: секреты борьбы за идеальную фигуру
35-летняя российская певица перепробовала все новые аппараты, методики и процедуры, и знает какие из них точно эффективные, сообщает WomanEL.
Секреты борьбы за идеальную фигуру, которые Таня делает регулярно:⠀
- Контрастный душ и массаж щеткой. Щётку можно чередовать со скрабом: это нужно не только для отшелушивания, а больше для притока крови к коже и ускорения лимфы, а тем самым улучшения и питания кожи.⠀
- Кардио 5 раз в неделю и 3 силовые тренировки в неделю. Важно держать определенный пульс во время кардио, это от 114 до 126 для жиросжигания.⠀
- Звезда проходит курсы массажа банками и очень довольна результатами.⠀
- Душ Шарко делает кожу эластичной, придает тонус и повышают тургор.⠀
- Курсы антицеллюлитного массажа.⠀