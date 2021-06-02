ВР планирует за служебную халатность сажать на 10 лет

Верховная Рада хочет предусмотреть до 10 лет тюрьмы за служебную халатность, повлекшую смерть человека. 302 народных депутата поддержали за основу соответствующий законопроект №4634 на заседании парламента в среду, 2 июня, сообщает Вести.

Закон вносит изменения в статью 367 Уголовного кодекса.

Служебную халатность, повлекшую гибель человека, будут наказывать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – 34-85 тысяч грн – или без такового.