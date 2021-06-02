ВР планирует за служебную халатность сажать на 10 лет

ВР планирует за служебную халатность сажать на 10 лет

Верховная Рада хочет предусмотреть до 10 лет тюрьмы за служебную халатность, повлекшую смерть человека. 302 народных депутата поддержали за основу соответствующий законопроект №4634 на заседании парламента в среду, 2 июня, сообщает Вести.

Закон вносит изменения в статью 367 Уголовного кодекса.

Служебную халатность, повлекшую гибель человека, будут наказывать лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – 34-85 тысяч грн – или без такового.

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