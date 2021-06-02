На Буковине пьяный священник угрожал застрелить полицейского
В селе Коровия на Буковине полиция задержала настоятеля храма святых Архангелов Михаила и Гавриила УПЦ МП Василия Савку, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает InfoResist.
Инцидент произошел еще в апреле, однако видео с места событий появилось только сейчас.
Вечером полицейские остановили автомобиль Renault Megane, откуда вышел водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина представился
"священником из Банчен", начал вести себя неадекватно, использовал нецензурную брань и угрожал работникам полиции.
На опубликованном видео слышно, как священнослужитель оскорбляет полицейских и угрожает им. В частности, священник называл полицейских
"бандеровцами" и
"хохлами", а также пригрозил одному из них
"пустить пулю в лоб", если тот не будет знать румынский язык.
Нарушитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. На него составили два протокола — за нетрезвое вождение и мелкое хулиганство.