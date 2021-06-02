На Буковине пьяный священник угрожал застрелить полицейского

В селе Коровия на Буковине полиция задержала настоятеля храма святых Архангелов Михаила и Гавриила УПЦ МП Василия Савку, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщает InfoResist.

Инцидент произошел еще в апреле, однако видео с места событий появилось только сейчас.

Вечером полицейские остановили автомобиль Renault Megane, откуда вышел водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина представился "священником из Банчен" , начал вести себя неадекватно, использовал нецензурную брань и угрожал работникам полиции.

На опубликованном видео слышно, как священнослужитель оскорбляет полицейских и угрожает им. В частности, священник называл полицейских "бандеровцами" и "хохлами" , а также пригрозил одному из них "пустить пулю в лоб" , если тот не будет знать румынский язык.

Нарушитель от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался. На него составили два протокола — за нетрезвое вождение и мелкое хулиганство.