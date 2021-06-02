Самый большой корабль ВМС Ирана затонул после пожара

В Иране самый большой военный корабль флота "Харк" затонул в Оманском заливе возле побережья южного порта Яск, сообщает Depo.ua.

Отметим, что это произошло после масштабного пожара на борту суда.

В это время военный корабль находился в международных водах на учебной операции.

Пламя пытались потушить в течение 20 часов, но огонь распространился на различные части судна.

"Харк" был на вооружении Ирана более четырех десятилетий и участвовал во многих учебных операциях.

Это было одно из немногих судов иранского флота, которое было способно обеспечить дозаправку в море других своих кораблей. Он также мог поднимать тяжелые грузы и служить точкой запуска вертолетов.

Корабль построили в Великобритании и спустили на воду в 1977 году. Он вошел в иранский флот в 1984 году после длительных переговоров.

Сейчас причину пожара на корабле не называют. Однако известно, что произошла серия загадочных взрывов, нацеленных на корабле, которые начались в 2019 году в Оманском заливе.