Джинсовая куртка – модный хит лета 2021

Джинсовая куртка – один из самых универсальных предметов гардероба современной женщины. Так, среди модных вариантов на лето 2021 – оверсайз модель, укороченная и разноцветная, сообщает Обозреватель.

Данна вещь пригодится и на прогулке, и в офисе, и на романтическом свидании. Подробнее о самых трендовых джинсовых куртках лета 2021 – читайте далее в материале.

Джинсовая куртка oversize

Свободная джинсовая куртка оверсайз со спущенной линией плеча, пожалуй, самая популярная модель 2021 года. Ее можно сочетать с нежными платьями или одевать с джинсами в тон, чтобы создать непринужденный total-look с денима.

Джинсовая куртка oversize. Источник: rozetka.com.ua

Укороченная джинсовка

Укороченная джинсовая курточка идеально дополнит ваш романтический летний образ. Сочетайте такую ​​модель с юбками-плиссе и цветочными платьями – это будет выглядеть очаровательно.

Модная укороченная джинсовка. Источник: answear.ua

Модная укороченная джинсовка. Источник: Instagram moscowchic_studio

Удлиненная джинсовая куртка

Такая курточка легко заменит вам тренч. Выбирайте модели в светлых оттенках из не очень плотного денима.

Удлиненная джинсовая куртка. Источник: roulastamatopoulou.com

Удлиненная джинсовая куртка. Источник: Instagram big_shop11

Цветная джинсовая куртка

Разбавьте свой монохромный образ цветной джинсовой курткой – и настроение сразу станет летним и солнечным. Или же выбирайте классические черные или белые модели – с ними точно не прогадаете.

Цветная джинсовая куртка. Источник: shafa.ua