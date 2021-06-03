Джинсовая куртка – модный хит лета 2021
Джинсовая куртка – один из самых универсальных предметов гардероба современной женщины. Так, среди модных вариантов на лето 2021 – оверсайз модель, укороченная и разноцветная, сообщает Обозреватель.
Данна вещь пригодится и на прогулке, и в офисе, и на романтическом свидании. Подробнее о самых трендовых джинсовых куртках лета 2021 – читайте далее в материале.
Джинсовая куртка oversize
Свободная джинсовая куртка оверсайз со спущенной линией плеча, пожалуй, самая популярная модель 2021 года. Ее можно сочетать с нежными платьями или одевать с джинсами в тон, чтобы создать непринужденный total-look с денима.
Укороченная джинсовка
Укороченная джинсовая курточка идеально дополнит ваш романтический летний образ. Сочетайте такую модель с юбками-плиссе и цветочными платьями – это будет выглядеть очаровательно.
Удлиненная джинсовая куртка
Такая курточка легко заменит вам тренч. Выбирайте модели в светлых оттенках из не очень плотного денима.
Цветная джинсовая куртка
Разбавьте свой монохромный образ цветной джинсовой курткой – и настроение сразу станет летним и солнечным. Или же выбирайте классические черные или белые модели – с ними точно не прогадаете.