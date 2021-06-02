Завершение "СП-2" будет иметь серьезные последствия для Украины

Член сенатского Комитета по иностранным отношениям Сената Джин Шахин заявила, что завершение строительства магистрального трубопровода из России в Германию "Северный поток-2" будет иметь серьезные последствия для Украины и стран Европы, сообщает Интерфакс-Украина.

"Для нас неприемлемо строительство проекта "Северный поток-2"... Мы считаем, что завершение его строительства будет иметь серьезные последствия для Украины и последствия для Европейского континента" , - заявила Шахин.

Она добавила, что "в противном случае, по завершении строительства проекта, Россия будет иметь мощное оружие".

Шахин напомнила, что Конгресс США принял первый пакет санкций в отношении "Северного потока-2" в прошлом году, а также выразила надежду на принятие в текущем году дополнительного пакета.

"Дальше будут рассматриваться другие средства воздействия на его строительство, когда оно завершится, как можно будет воздействовать на его дальнейшую эксплуатацию, поскольку перед его запуском в эксплуатацию он должен получить разрешения и лицензии для этой эксплуатации" , - сказала она.

Кроме того, по ее словам, "осенью текущего года в Германии состоятся выборы (канцлера) - то есть будет определенное развитие событий, которое будет иметь окончательное влияние на "Северный поток-2".

Как сообщалось, президент США Джо Байден выразил уверенность, что строительство газопровода "Северный поток-2" продолжится, несмотря на уже действующие американские санкции. Байден сообщил журналистам, что реализация проекта, по его мнению, продолжится, "потому что он и так почти полностью завершен".

В свою очередь, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет продолжать бороться за защиту своих интересов, пока строительство газопровода "Северный поток-2" не будет завершено на 100%.