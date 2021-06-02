Лучшие стили интерьера для маленьких квартир 2021

Все что нужно для маленьких квартир - это функциональность, удобство, доступность, сообщает Дела домашние.

В маленькой квартире лучше не увлекаться большим количеством декора, вполне достаточно одной крупноформатной картины или больших часов﻿ на всю стену.

Небольшое количество мебели, минимализм, преобладание светлых оттенков в отделке и мебели «облегчают» интерьер. Встроенная мебель как нельзя лучше впишется в интерьер и позволит сэкономить место.

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