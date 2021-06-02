Эксперты предупредили о последствиях запрета полиэтиленовых пакетов

Стоимость товаров повысится в связи с запретом использования полиэтиленовых пакетов, сообщает UBR.

"Новшество, безусловно, скажется на ценах товара – они подорожают. Полиэтиленовый пакет в стоимости занимал не более 2%, но сюда еще входила упаковка на производстве, логистическом центре. Уверен, что будет более 2%, если речь пойдет о другом виде упаковки", – рассказал директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

По его словам, в Европе переходной период занимал 3-5 лет. В Украине его планируют провести в сжатые сроки. При этом изменения не коснутся тех видов продаж, где без такой упаковки не обойтись, в том числе в бакалее.

Как рассказала глава Ассоциации собственников МАФов Татьяна Петренко, также может возникнуть дефицит, как только придется искать альтернативу. А повышенный спрос порождает рост цен.

"Без сомнения, альтернативные варианты упаковки будут продавать дорого. А потом, как только будет их переизбыток, цена упадет. Все затраты на покупку будут включены в стоимость товара, что не понравится покупателям. Для бизнеса от этого только неудобства, а заплатят за новые пакеты – потребители" , – отметила Петренко.

К тому же она не исключает, что изначально многие предприниматели не смогут найти замену, поэтому столкнутся с штрафными санкциями.

Со своей стороны, производители пластиковых пакетов еще не определились с дальнейшим производством и что смогут предложить взамен, подчеркнули в компании по производству полиэтиленовой упаковки "Экстрапластик".

"Законопроект запрещает использовать три вида пластиковых пакетов, но в то же время не запрещает пакеты с принтами, с петлевой ручкой, пакеты для молока, в конце концов, даже полиэтиленовую пленку для парников… Так что будем выпускать другое. Проблем для предприятия пока не видим" , – добавили в компании.

Напомним, 1 июня Верховная Рада приняла во втором чтении закон №2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов, который вступает в силу с 1 января 2022 года. Документ запрещает распространение в объектах розничной торговли, общепита и предоставления услуг сверхтонких, тонких и оксоразлагаемых пластиковых пакетов. Также за нарушения норм представителями бизнеса предусмотрены штрафы.