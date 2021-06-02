НАПК начала проверку деклараций нардепа Геруса

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало проверку деклараций народного депутата ("Слуга народа") Андрея Геруса, сообщает Обозреватель.

За последние полтора месяца нардеп задекларировал покупку трех серий облигаций внутригосударственной ссуды на общую сумму 18207829 грн.

Эта сумма в 37 раз превышает его заработную плату как народного депутата 2020 года.

Сумма потраченных на покупку облигаций средств также в 2 раза превышает общий годовой доход всех членов семьи нардепа за предыдущий год.

Народный депутат Герус возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Его деятельность СМИ связывают с интересами группы "Приват", однако сам нардеп любую связь отрицает.

Он был избран в Верховную Раду со списком партии "Слуга народа" Владимира Зеленского. До избрания народным депутатом возглавлял одну из общественных организаций. К этому працбвав чиновником НКРЭКУ.