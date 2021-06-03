Вьетнамки стали главным трендом этого лета

Стилисты в который раз утверждают, что мода является цикличной, поэтому тренды повторяются, но с каждым сезоном в них что-то меняется. Летом 2021 в моде будут вьетнамки с дутыми ремешками, с тонкими лямками, на платформах, на каблуке, с квадратным носом – и это далеко не весь список, сообщает Обозреватель.

Актуальными будут вьетнамки с контрастными сочетаниями, босоножки-вьетнамки, шлепанцы с обильным декором и разнообразными материалами. В этом сезоне практичная обувь превратилась в более изысканную и элегантную.

Модные блогеры на собственном примере демонстрируют, с чем можно комбинировать вьетнамки. Так, это могут быть как нежные платья, так и более тяжелые образы из денима. Более того, структура вьетнамок перешла и на некоторые босоножки, которые также одеваются между пальцев.

Модная обувь летом 2021. Источник: instagram.com/jesshunt2

Какую обувь носить летом 2021. Источник: instagram.com/mariecher

Вьетнамки снова в моде. Источник: instagram.com/aimeesong

Вьетнамки снова в тренде. Источник: instagram.com/weworewhat

Вьетнамки вернулись в моду. Источник: instagram.com/aimeesong

Вьетнамки в моде летом 2021. Источник: instagram.com/jesshunt2

Вьетнамки в моде этим летом. Источник: instagram.com/oljaryz