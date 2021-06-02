Минэнерго предложило приостановить продажу электроэнергии трейдерами

Минэнерго предложило приостановить продажу электроэнергии трейдерами

Министерство энергетики констатирует сложную ситуацию по ценообразованию на сегментах на организованных сегментах рынка электроэнергии, что потенциально создает угрозу безопасности снабжению потребителям, стабильному прохождению осенне-зимнего периода и, в перспективе, создает риски для синхронизации энергосистемы Украины с европейскими системами ENTSO-E, сообщает БизнесЦензор.

Об этом шла речь во время совещания 1 июня, на котором присутствовали представители НКРЭКУ, НЭК "Укрэнерго", ГП "Оператор рынка", ГП "Гарантированный покупатель", НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", ЧАО "Центрэнерго" и другие.

Участники рынка отметили необходимость предпринять неотложные меры по имплементации предварительно наработанных предложений, в частности:

  • возможность ввести временный запрет трейдерам и электропоставщикам подавать заявки на продажу электроэнергии на РСВ/ВСР;
  • сместить на период профицита электроэнергии ценовые ограничения на организованных сегментах рынка, в частности, путем принятия проекта постановления НКРЭКУ "Об утверждении Методики установления предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутреннесуточном рынке и балансирующем рынке";
  • верифицировать происхождение и объемов проданной трейдерами и электропоставщиками электроэнергии на РСВ/ВСР;
  • урегулировать проблемные вопросы ценообразования на ВСР, в частности, временного введения минимальной цены на ВСР на уровне не ниже чем на РСВ
  • разработка возможности временного установления в поданных на РСВ заявках на продажу электрической энергии минимальной цены на уровне не ниже производственной себестоимости НАЭК "Энергоатом";
  • погасить задолженности перед производителями на балансирующем рынке электроэнергии.

Отмечается, что по результатам совещания, министр энергетики Герман Галущенко обратился к НКРЭКУ с письмом относительно рассмотрения поданных участниками рынка предложений.

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