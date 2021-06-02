Минэнерго предложило приостановить продажу электроэнергии трейдерами

Министерство энергетики констатирует сложную ситуацию по ценообразованию на сегментах на организованных сегментах рынка электроэнергии, что потенциально создает угрозу безопасности снабжению потребителям, стабильному прохождению осенне-зимнего периода и, в перспективе, создает риски для синхронизации энергосистемы Украины с европейскими системами ENTSO-E, сообщает БизнесЦензор.

Об этом шла речь во время совещания 1 июня, на котором присутствовали представители НКРЭКУ, НЭК "Укрэнерго", ГП "Оператор рынка", ГП "Гарантированный покупатель", НАЭК "Энергоатом", ЧАО "Укргидроэнерго", ЧАО "Центрэнерго" и другие.

Участники рынка отметили необходимость предпринять неотложные меры по имплементации предварительно наработанных предложений, в частности:

возможность ввести временный запрет трейдерам и электропоставщикам подавать заявки на продажу электроэнергии на РСВ/ВСР;

сместить на период профицита электроэнергии ценовые ограничения на организованных сегментах рынка, в частности, путем принятия проекта постановления НКРЭКУ "Об утверждении Методики установления предельных цен на рынке "на сутки вперед", внутреннесуточном рынке и балансирующем рынке";

верифицировать происхождение и объемов проданной трейдерами и электропоставщиками электроэнергии на РСВ/ВСР;

урегулировать проблемные вопросы ценообразования на ВСР, в частности, временного введения минимальной цены на ВСР на уровне не ниже чем на РСВ

разработка возможности временного установления в поданных на РСВ заявках на продажу электрической энергии минимальной цены на уровне не ниже производственной себестоимости НАЭК "Энергоатом";

погасить задолженности перед производителями на балансирующем рынке электроэнергии.

Отмечается, что по результатам совещания, министр энергетики Герман Галущенко обратился к НКРЭКУ с письмом относительно рассмотрения поданных участниками рынка предложений.