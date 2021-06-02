В Кабмине озвучили прогноз курса гривны на ближайшие три года

Кабинет министров ожидает курс гривны к доллару в 2022-2024 годах в коридоре 28-29 грн. Соответствующие цифры заложены в Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, сообщает РБК-Украина.

"Будет обеспечена макроэкономическая стабильность, а курс доллара ожидается в коридоре 28-29 грн", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram- канале.

Как отметил премьер, правительство прогнозирует, что дефицит бюджета сократится почти вдвое и вернется к плановым 3% уже с 2023 года. Кроме того, государственный долг планируется уменьшить до уровня менее 50% ВВП.

По его словам, рост зарплат в следующие 3 года составит примерно 8-10% в год (с учетом инфляции). Инфляция вернется к таргету в 5% уже в 2023 году, а в 2022 составит 6,2%.

"Благодаря проведенным реформам уже в 2023 году сможем выйти на устойчивый тренд роста экономики в 5% в год" , - добавил премьер.

Отметим, Кабинет министров на внеочередном заседании 31 мая 2021 года принял бюджетную декларацию на 2022-2024 годы и Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы.

В то же время документ до сих пор не обнародован, а конкретные цифры прогноза неизвестны.