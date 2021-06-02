В ДТЭК считают синхронизацию энергосистем Украины и Европы геополитикой

Генеральный директор ДТЭК считает, что процесс синхронизации энергосистем Украины и ЕС является геополитическим вопросом, сообщает РБК-Украина.

"Нам нельзя недооценивать важность процесса синхронизации. Я очень бы хотел, чтобы вопрос синхронизации наших энергосистем дошел до уровня национальной идеи. Что это нам даст? Это вопрос геополитики. Мы физически будем присутствовать в Европе. Мы будем полноправными участниками европейского энергорынка" , - отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Результатом этого процесса будет приход европейских игроков на энергетический рынок Украины, что повисит конкуренцию, а также принесет европейские правила игры, что должно позитивно повлиять на капитализацию всей отрасли и ее регуляторную политику.