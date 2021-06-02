Нардеп "СН" не смогла сказать, сколько стран входит в НАТО
Народный депутат от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая не смогла ответить на вопрос о том, сколько стран входит в НАТО, сообщает Деловая столица.
Это произошло в эфире программы "Хард с Влащенко".
Телеведущая программы Наталья Влащенко спросила у Безуглой:
"Сколько стран входят в НАТО?"
"Прошу не задавать конкретных вопросов, потому что мы говорим непосредственно про то, что происходит. Когда я вам отвечаю на одно, второе, третье — это своего рода журналистские провокации", — ответила гостья.
Влащенко переспросила, является ли по мнению Безуглой вопрос о количестве стран в НАТО провокационным. Нардеп ответила:
"Да".