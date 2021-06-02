Кабмин утвердил безвизовое соглашение с Перу

В среду, 2 июня, Кабинет министров утвердил соглашение о безвизовом режиме с Перу. О безвизовом режиме с Перу Украина договорилась еще в 2018 году, сообщает РБК-Украина.

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров.

Украинцы смогут находиться в стране до 90 дней без виз. В то же время, граждане Украины имеют возможность находиться в Перу с туристической целью до 183 дней в год.

Напомним, с марта 2021 года украинцы могут без виз посетить Гренаду и нидерландские острова Аруба, Кюрасао, Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба.

Кроме того, в конце ноября 2020 года Украина подписала соглашение о безвизе с Сент-Винсентом и Гренадинами.