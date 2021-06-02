Активы банков-банкротов распродали на 1 млрд грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в мае провел успешные аукционы по продаже активов ликвидируемых украинских банков на общую сумму более 996 млн грн. Об этом сообщается на сайте учреждения, сообщает UBR.

Эта сумма продажи активов за месяц стала рекордной, зафиксированной на протяжении последних трех лет. Всего состоялся 581 открытый электронный аукцион, 46 оказались результативными. Остальные торги не удалось провести из-за отсутствия участников, заинтересованных в покупке имущества.

В фонде отмечают успешные результаты аукционов по продаже недвижимого имущества ОАО "Мисто Банк", ликвидация которого началась в конце января 2021 года, а продажи активов начались уже в марте. В частности, быстро и эффективно проведены аукционы по продаже 12-этажного отеля "Виктория" на побережье Черного моря в Одессе, а также большого офисного помещения – бывшего филиала "Мисто Банка" общей площадью 2,51 тыс. кв. м в центре Киева.

По состоянию на 1 июня по результатам 46 успешных аукционов уже получена оплата за 15 лотов на общую сумму 99,1 млн грн, по шести из них заключены договоры купли-продажи активов на сумму более 5 млн грн.

Кроме этого, в течение мая от непосредственной продажи активов физическим и юридическим лицам удалось выручить 317 238 грн.