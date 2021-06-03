Врач рассказала, зачем сдавать кровь на анализ

Многие заболевания могут протекать бессимптомно, но вот своевременно проведенное лабораторно-клиническое исследование поможет обнаружить их на ранней стадии, сообщает РБК-Украина.

Потому что при малейшем изменении в состоянии организма - меняются и показатели крови. Об этом в своем Instagram рассказала эндокринолог Катерина Григорьева.⠀

Общий анализ крови - самая распространенная первичная диагностическая и профилактическая процедура. Ее используют для постановки и уточнения диагноза.

В ходе этого лабораторного исследования производят подсчет клеток крови: лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов, определяют их размеры и форму, лейкоцитарную формулу, измеряют гемоглобин.

Что можно заподозрить по общему анализу крови?