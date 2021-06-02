Цена газа для клиентов ППН в июне увеличилась на 21%

В июне цена газа для клиентов поставщика "последней надежды" (ППН) в лице ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" составит 11,59 грн/куб. м с НДС, что на 21% выше цены в мае (9,57 грн/куб. м), следует из пресс-релиза компании в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

"По состоянию на конец мая 2021 года ГК "Нафтогаз Украины" как ППН обслуживало более 500 тысяч домохозяйств", − сообщается в релизе.

Как отметили в "Нафтогазе", ГК самостоятельно не устанавливает цену для клиентов ППН.

"Цена на газ в рамках тарифного плана "Надежный" поставщика "последней надежды" рассчитывается на ежемесячной основе по специальной формуле, которая была разработана в рамках Порядка проведения конкурса по определению ППН, утвержденного постановлением Кабинета министров №809 от 30 сентября 2015 года", − пояснили в компании.

При этом формула цены для клиентов ППН учитывает определенные риски для поставщика, фактические цены природного газа на европейских газовых хабах, текущий обменный курс гривни к евро и ряд других актуальных рыночных факторов.

"Клиенты ППН в дальнейшем должны выбрать рыночную газовую компанию и заключить с ней договор, чтобы получить более выгодную цену на газ (…) Например, подав заявку и заключив договор с ГК "Нафтогаз Украины", клиенты ППН получат на 30% выгоднее цену на газ", − констатировали в "Нафтогазе".

По состоянию на конец мая ГК "Нафтогаз Украины" обслуживала 13% рынка ― 1,5 млн домохозяйств, включая клиентов ППН.

Как сообщалось, ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" установило годовой тариф для населения "фиксированный" на период с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года в размере 7,96 грн/куб. м (с НДС, без доставки).