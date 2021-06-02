Прогноз погоды на неделю: начало курортного сезона откладывается

Циклон, который захватил центральные, южные и восточные области, приведет к тому, что дождливая погода﻿ задержится на целую первую неделю июня. Осадки будут разной интенсивности, но охватят большую часть территории Украины, сообщает Обозреватель.

Наиболее интенсивные осадки будут 3 июня. Потом они будут постепенно ослабевать. Нельзя сказать, что дожди совсем прекратятся. Просто они не будут носить такого тотального и интенсивного характера. Ослабеть они могут – очень ориентировочно – после 6 июня.

Жары ожидать не стоит

По прогнозам ведущего синоптика Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло, особого тепла в течение ближайшей недели ожидать не следует. Воздух в дневные часы будет прогреваться не выше +20… +23 градуса.

"Это самый максимум, когда дождей будет меньше", – уточнил синоптик, - В дни интенсивных осадков температура будет еще ниже: "с трудом +20 или ниже +20 градусов".

Ночью температура будет находиться в пределах +8… +14 градусов. "Не тепло и не холодно ", – заметил синоптик. При этом "т емпературный фон будет примерно одинаковый по всей территории страны ".

Побережье Черного моря и Карпаты: погода понравится только экстремалам

"Это не очень хорошая погода﻿ для отдыха, особенно в южной части страны. В причерноморских областях выпадет наибольшее количество дождей, будет штормовой ветер, волнение на море", – сообщил Мурмыло.

По его словам, в Карпатах до сих пор лежит снег, а " 30 мая выпала очередная порция снега ".