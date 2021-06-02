Суд вынес решение по законности национализации ПриватБанка

Хозяйственный суд Киева постановил, что "Приватбанк" был национализирован законно, сообщает Деловая столица.

Такое решение принято сегодня по итогам рассмотрения иска бывшего миноритарного акционера и председателя правления банка Александра Дубилета со ссылкой на пресс-службу НБУ.