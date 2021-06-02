Суд вынес решение по законности национализации ПриватБанка

Суд вынес решение по законности национализации ПриватБанка

Хозяйственный суд Киева постановил, что "Приватбанк" был национализирован законно, сообщает Деловая столица.

Такое решение принято сегодня по итогам рассмотрения иска бывшего миноритарного акционера и председателя правления банка Александра Дубилета со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение суда. Такое решение суда принято в связи с применением Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов регулирования банковской деятельности "№590-IX", — говорится в сообщении.

Новости

analytics