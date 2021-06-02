Суд вынес решение по законности национализации ПриватБанка
Хозяйственный суд Киева постановил, что "Приватбанк" был национализирован законно, сообщает Деловая столица.
Такое решение принято сегодня по итогам рассмотрения иска бывшего миноритарного акционера и председателя правления банка Александра Дубилета со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Национальный банк приветствует законное и обоснованное решение суда. Такое решение суда принято в связи с применением Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов регулирования банковской деятельности "№590-IX", — говорится в сообщении.