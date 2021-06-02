Зеленский пожаловался на Россию сенаторам США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия отвела от границы с Украиной только 10 тысяч военных, сообщает Деловая столица.

Об этом Зеленский заявил во время встречи с американскими сенаторами.

"То есть Россия только на словах декларирует отвод своих сил и выполнение обязательств. В общем отведено всего около 10 000 военных" , — отметил Зеленский.

По видеосвязи принял участие во встрече главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Он рассказал об общей ситуации в районе проведения ООС и на отдельных участках ответственности украинских подразделений.

"Руководство Российской Федерации продолжает реализацию своих планов по агрессии против Украины. Противник удерживает группировки вооруженных сил РФ в приграничных с Украиной районах Воронежской, Белгородской, Ростовской областей и на территории временно оккупированного Крыма" , — отметил он.

Хомчак также подчеркнул, что противник, пренебрегая договоренностями Трехсторонней контактной группы о прекращении огня, продолжает осуществлять обстрелы украинских позиций. Наибольшая активность наблюдается на Мариупольском, Авдеевском и Торецкое направлениях.