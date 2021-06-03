Топ-5 гиперкаров, о которых мало кто слышал

В мире, где царят Ferrari, Lamborghini и Porche, кому-то может показаться, что эти авторитетные гиганты являются единственными производителями суперкаров и гиперкаров. Но на самом деле есть целое новое поколение безумно быстрых малоизвестных моделей, сообщает Обозреватель.

Развитие технологий производства и все более мощные двигатели привели к всплеску создания еще более быстрых автомобилей, которые даже на пустых улицах никогда не смогут достичь своей максимальной скорости. Мы рассказываем про гиперкары, о которых мало кто знает.

SIN R1 550

SIN R1 550 имеет три различные спецификации двигателя. Источник: Motor1

Гиперкар R1 550 создал болгарский производитель SIN. Он оснащен 6,2-литровым восьмицилиндровым двигателем Chevrolet Corvette на 420 лошадиных сил. С наддувом он выдает 620 л.с. Также есть версия с 7-литровым агрегатом на 530 л.с. В любом случае автомобиль разгоняется до более 300 км/ч, а "сотню" набирает за 3,9, 3,0 и 3,5 секунд соответственно.

Toroidion Eussta M1

Toroidion Eussta M1 создали в 75 экземплярах. Источник: Toroidion

Финский автопроизводитель Toroidion в 2019 году создал 75 экземпляров своей модели Eussta M1. У него есть интересная функция, которая может снизить напряжение на высших мощностях для безопасного использования четырех электродвигателей. Toroidion установили гиперкару двигатели спереди и сзади, которые выдают комбинированных 1341 л.с. Он имеет непревзойденный крутящий момент и разгоняется до 400 км/ч за 11 секунд.

VLF Force 10

VLF Force 10 отличается от большинства гиперкаров. Источник: Carscoops

Американская компания VLF, которая была основана в 2016 году, создала всего 50 экземпляров Force 10. Он отличается на рынке гиперкаров благодаря переднему расположению двигателя и заднему приводу. Автомобиль не является самым быстрым в своем классе, но имеет хорошую управляемость. Под капотом этого современного гиперкара установлен 8,4-литровый V10 Viper, который выдает 745 л.с.

Fenyr SuperSport

Fenyr SuperSport создали в Ливане в 2019 году. Источник: Luxuriou Supercars

Fenyr SuperSport от ливанской компании W Motors вышел в 2019 году. Он назван в честь страшного волка Фенрира из скандинавской мифологии. Изначально планировалось создать всего 25 его экземпляров, но их увеличили до 100. Он оснащен 3,8-литровым шестицилиндровым двигателем с двумя турбонаддувами от немцев Ruf Automobile и выдает 799 лошадиных сил.

Czinger 21C

Czinger 21C пока не вышел. Источник: Czinger

Американский гиперкар Czinger 21C пока существует только, как концепт. Его производство было запланировано на 2020 год, но планы изменились. Он имеет гибридную силовую установку, которая разработана вручную. Двойные электрические двигатели и бензиновый агрегат дают комбинированных 1233 л.с. До 97 км/ч он разгоняться за 1,9 секунды. Максимальная скорость – 399 км/ч.