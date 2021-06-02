В ОП заявили, что закон об олигархах будет не один

Закон о деолигархизации, внесенный в Раду президентом Владимиром Зеленским, должен убрать влияние олигархата на государство. Об этом заявил советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк, сообщает Страна.ua.

“Уже даже в названии этого проекта закона отражено то, что он должен обеспечить: убрать все то, что олигархи используют для деструктивного давления на государство, манипулируя общественными отношениями и выбивая себе различные преференции и дополнительные активы”, - заявил изданию советник главы ОП.

По его словам, президент Зеленский, инициируя принятие такого закона, исходит из того, что процесс деолигархизации – один из важнейших для экономической и политической жизни Украины, ее успешной трансформации.

“Этот законопроект ударит по многим существующим уже долгие годы в политике и в экономике схемам. Но убрать такие схемы и вообще привычку крупного бизнеса покупать для себя политиков – крайне важно для будущего Украины. Будут изменены правила на многих рынках. И это правильно – как итог, это должно обеспечить и в нашей стране обычную достойную жизнь для всех граждан по западному образцу. Не существует успешных государств в Европе, где было бы возможно доминирование таких субъектов, как олигархи. Как бы сейчас старые политики ни объединялись в защите олигархов, ничего у них не получится. Эпоха олигархов и олигархической политики в Украине закончилась”, - полагает Подоляк.