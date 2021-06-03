Кортни Кардашьян блеснула точеной фигурой в откровенном мини

Кортни Кардашьян - старшая из знаменитых сестер - покорила новым секси-луком. Звезда примерила соблазнительное мини-платье с кружевом, которое подчеркнуло все достоинства ее фигуры. Получилось горячо, сообщает РБК-Украина.

Фото Кортни запостила в своем блоге сети Instagram. Кортни Кардашьян много внимания уделяет питанию, тренировкам и уходовым процедурам. А потому ее тело выглядит роскошно, что звезда считает нужным демонстрировать фанатам. В этот раз 42-летняя бизнесвумен сделала акцент сразу на всех достоинствах своей фигуры.

фото: instagram.com/kourtneykardas

Дополняют лук сапоги, крупные солнцезащитные очки и длинные серьги. Бизнесвумен своим смелым и соблазнительным видом просто покорила фолловеров.