Зеленский ввел в действие решение СНБО о мирном урегулировании

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной обороны и безопасности Украины от 2 июня 2021 года "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях, сообщает Интерфакс-Украина.

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 июня 2021 года "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях". …Контроль выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - указывается в тексте документа, обнародованном на сайте президента.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.